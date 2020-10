Zaniolo, che gaffe sui social! Pubblica la foto del murales di Totti a Monti, ma con il suo volto

Ennesima gaffe di Nicolò Zaniolo sui social: il centrocampista pubblica il famoso murales che ritrae Francesco Totti nel quartiere Monti al centro di Roma, ma c’è un particolare. Al posto del viso dell’ex capitano giallorosso c’è quello di Zaniolo. Il centrocampista non si è accorto che quello che gli è stato inviato era un fotomontaggio, infatti, all’immagine allega anche una didascalia di ringraziamento: «Un grazie speciale a chi ha realizzato questo murales nel quartiere Monti! Orgoglioso di voi e vestire questi magnifici colori!».

Peccato, però, che quel murales con il volto di Zaniolo non esista, a Monti c’è solo quello di Francesco Totti. Migliaia i commenti di tifosi indignati per il gesto giudicato irrispettoso: «Stai al posto tuo», «Non esagerare», «Al posto di Totti no», «Non lo accetto, 27 anni di amore per Totti non si toccano», «Questo è un sacrilegio». E pensare che Zaniolo per farsi curare l’immagine sul web ha assunto anche il noto cantante Fedez con cui ha stipulato un contratto di due anni con la sua società Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e, appunto, da Fedez. Dopo circa 30 minuti e una doppia pubblicazione, Zaniolo (e Fedez) si è accorto dell'errore e ha cancellato il post.

Ultimo aggiornamento: 20:22

