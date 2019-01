Roma, Zaniolo entra tra i 50 osservati speciali della Uefa per il 2019

Ultimo aggiornamento: 14:08

In molti in Italia si sono accorti cheè tra i giovani più promettenti che giocano nella. Di Francesco lo ha chiesto con forza in estate elo ha inserito nell’affare. I nerazzurri, a malincuore, hanno accettato altrimenti il Ninja avrebbe preso altre strade e Spalletti sarebbe rimasto senza il suo centrocampista diventato negli anni un vero e proprio pallino. Zaniolo è arrivato nella Capitale in estate, con la voglia di scalare le gerarchie, Eusebio se ne è accorto e lo ha buttato nella mischia per la prima volta contro il(19 settembre). Un esordio col botto che ha dato più certezze al piccolo campione, entrato tra i 50 osservati speciali per il 2019: «Un centrocampista moderno che ha fatto il suo debutto tra i professionisti contro il Real Madrid e ha ricevuto la chiamata in nazionale prima di esordire con l’Under 21», scrivono sul sito uefa.com. Oltre a lui nella lista ci sono: Akhmetov (Cska Mosca), Ampadu (Chelsea), Audero (Samdoria), Barella (Cagliari), Berge (Genk) e molti altri.