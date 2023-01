Roma, Zaniolo resta a La Spezia e non rientra a Trigoria. Nella notte ha riaperto al Bournemouth, ma gli inglesi si sono tirati fuori

Nicolò Zaniolo oggi non si è presentato a Trigoria, si trova ancora a La Spezia, sua città natale, assieme ai genitori. Ha chiesto il permesso alla società di poter saltare l’allenamento di ieri e oggi perché turbato dai recenti fatti di cronaca (minacce di morte da alcuni tifosi sotto la sua abitazione). Il club ha accordato ed è possibile che torni domani, ma non è ancora chiaro come lo farà allenare José Mourinho. La società, infatti, ha fatto sapere che lo ha escluso dal progetto tecnico, decisione presa dal presidente Dan Friedkin in accordo con la direzione sportiva e l’allenatore, a seguito del suo comportamento (ha rifiutato di giocare e di allenarsi).

L’esterno, intanto, sta pianificando le prossime mosse e non è escluso che si presenti davanti ai microfoni per raccontare la sua versione dei fatti. Inoltre, la famiglia ha contattato anche un pool di legali per tutelare la sua posizione. Il club ha intenzione di metterlo ai margini e non convocarlo fino al termine del campionato. Al momento sembra impossibile ricomporre i pezzi della frattura perché nessuno vuole fare un passo indietro: la società è pronta a far perdere valore al suo asset pur di non cederlo in prestito e al calciatore non sono arrivate altre richieste d’acquisto al di là Bournemouth. Il club inglese era pronto a pagarlo 30 milioni, ma lui ha rifiutato la cessione e adesso ha virato su Traorè del Sassuolo. Nella notte ci sono stati nuovi contatti, ma gli inglesi hanno chiuso tutte le porte al trasferimento. Dalla Roma, invece, sono stati rimandati al mittente i tentativi di Everton e Southampton che lo avrebbero voluto prelevare in prestito. Un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi al Leeds per via dell’imminente cessione di Jack Harrison al Leicester. Una vendita che farebbe incassare agli inglesi circa 30 milioni di sterline, denaro che potrebbero girare alla Roma per assicurarsi Zaniolo. Le vie del mercato sono infinite e in Inghilterra il gong è alla mezzanotte di oggi.