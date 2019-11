Zaniolo: «Ho fatto qualche errore, ma non sono cattivo. Sogno di vincere l'Europa League con la Roma e l'Europeo»

Ultimo aggiornamento: 20:29

è in grande ascesa. La doppietta inlo ha reso ancora più popolare agli occhi del calcio europeo ed è inevitabile che grandi club proveranno a fargli la corte la prossima estate. Tra questi ci sarà ilche ha mandato un osservatore aper stilare una relazione su di lui: «Il rinnovo con la Roma mi ha reso felicissimo, la società mi ha dato grande fiducia e ora devo ripagarla in campo. Sono felice qui e orgoglioso dei tifosi che sono sempre presenti. A Roma sto benissimo», ha detto il centrocampista a Sky a margine di un evento al Nike Store in via del Corso a cui hanno preso parte anche Lorenzo Pellegrini e Antonucci. Nicolò ha pagato in passato qualchefuori le righe dovuto alla sua giovane età, ma confrontandosi con familiari e qualche compagno più saggio sembra che il peggio sia alle spalle: «C'è un piccolo errore che non rifarei: mi giocherei meglio le carte in Under 21. Rimpiango un po' quel momento, ma sono quello di quest'anno è quello dell'anno scorso tranne per quel frangente. Non sono un ragazzo cattivo, ho solo commesso un errore». Il riferimento è quandoha punito sia lui cheper un ritardo alla riunione tecnica. Con la Nazionale di, però, le cose sono cambiate: «Gli devo tanto, mi ha chiamato quando ancora nessuno mi conosceva. Ora dovrò ripagarlo in campo. Abbiamo tutto per dire la nostra, abbiamo qualità e siamo giovani. Con la doppietta con l’Armenia ho realizzato un sogno, ma non è un punto di arrivo. Spero di farne altri con l'Italia e la Roma». E a proposito di, domenica riprenderà il campionato e la squadra di Fonseca si troverà davanti ildi Tonali: «Sandro ha grande qualità, sono contento per quello che sta facendo. Fonseca mi dice in faccia le cose che devo migliorare, è molto diretto. Sono davvero felice con lui. Obiettivi? Migliorare sempre, noi vogliamo vincere tutte le partite per arrivare in Champions. E magari conquistare qualche trofeo, anche subito». Poi il sogno: «Mi piacerebbe vincere l'Europeo dopo aver vinto l'Europa League con la Roma».