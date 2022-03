Roma, Zaniolo commenta un post di Chiesa. I tifosi della Juve: «Ti aspettiamo a Torino»

Nicolò Zaniolo sta tornando e i tifosi juventini gli fanno la corte. Mentre la Roma è ferma sul rinnovo del contratto, lui si diverte a commentare i post dei suoi colleghi bianconeri come quello di Federico Chiesa. L’attaccante, che si è infortuna proprio nella partita contro la Roma riportando una lesione del legamento crociato che lo terrà in infermeria per 7 mesi, oggi è tornato a camminare e ha scelto di documentare l’evento pubblicando un video su Instagram. Quasi immediata la risposta di Nicolò Zaniolo, assente in quella partita, che ha commentato con l’emoji di un cuore rosso e un bicipite flesso, la reazione ha incassato oltre 2500 apprezzamenti e decine di commenti di tifosi della Juventus: «Ti aspettiamo», «La 10 ti aspetta l’anno prossimo», «Chiesa-Zaniolo.Vlahovic faranno estinguere il corto muso», «Sei il top», «The best» e così via. Insomma, i tifosi bianconeri si aspettano il suo arrivo a Torino la prossima estate e la Roma per bloccare l’entusiasmo avrebbe potuto già sedersi al tavolo per discutere il prolungamento del contratto. Al momento, però, i Friedkin hanno scelto di bloccare tutte le trattative di rinnovo, anche quella di Zaniolo che intanto si guarda intorno e si rende conto che sia Italia sia in Europa sarebbero pronti a fare follie per lui.