Zaniolo chiarisce: «Sono stato mal interpretato. Agente e dirigenza si occupano del contratto»

è la nota positiva della stagione della, il centrocampista è esploso in giallorosso e sono decine i club che vorrebbero ingaggiarlo strappandolo ai giallorossi. Il suo contratto prevede un ingaggio di 270 mila euro a stagione, un salario troppo basso per un calciatore del suo calibro. È per questo che il procuratore Vigorelli in queste ore potrebbe incontrare la dirigenza romanista: «Futuro a Roma? Vedremo. Io penso a giocare a calcio, a divertirmi e poi vedremo quello che succede», le sue parole nel post partita di ieri che hanno scatenato le critiche dei tifosi verso il calciatore e nei confronti della società colpevole di non essere corsa ai ripari per tempo. Questa mattina Nicolòcon un post pubblicato su Instagram: «Ieri sera a pochi minuti dal fischio finale mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. È importante per me chiarire il mio pensiero. Sono un giocatore della Roma, un professionista e mi esprimo in campo. Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere gli obiettivi stagionali. Poi ci sono altri professionisti, come il mio agente e la dirigenza, che si occupano dei contratti e che sapranno gestire al meglio la situazione. Forza Roma e ora sotto con la Samp». Nessun accenno, però, al futuro nella Roma