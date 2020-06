Roma, Zaniolo accelera: «Ci vediamo tra poco in campo». Ok l'operazione al naso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È terminato in mattinata l’intervento al naso diper correggere un difetto di respirazione legato all'ipertrofia dei turbinati. Il centrocampista questa mattina ha realizzato una stories su Instagram aggiornando i tifosi sulle sue condizioni: «Da oggi giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco». Nicolò è fermo ormai dal 12 gennaio quando ha riportato la rottura del legamento crociato contro la Juventus che lo ha costretto all’operazione chirurgica e a una lunga riabilitazione che proprio in queste settimane sta terminando. Nei prossimi giorni tornerà a Trigoria e proseguirà gli allenamenti individuali con i responsabili del recupero infortunati, poi, a partire dalla prossima settimana comincerà a svolgere qualche esercizio con la squadra fino a tornare al 100% in gruppo. Sarà solo a quel punto chepotrà convocarlo, la tabella prevede metà luglio quando i giallorossi affronteranno l’Hellas Verona. Zaniolo ha davanti a sé un anno determinante per la sua carriera che lo porterà fino all’Europeo 2021, la sua scelta è quella di rimanere alla Roma, ma i conti del club in profondo rosso (bilancio negativo di 124 milioni) potrebbero costringere il direttore sportivo Gianluca Petrachi alla cessione: «Rappresenta il giocatore che emoziona i tifosi, faremo di tutto per tenerlo. Il mercato poi mette davanti a tante difficoltà, ma la volontà è quella», ha rassicurato ieri il dirigente.