La Roma affronta il Wolfsburg in Champions League, Spugna:«Spensieratezza e follia». Wenninger:«Cercheremo la vittoria»

La Roma femminile domani affronta in Champions League una delle squadre più forti d'Europa, il Wolfsburg. A questo appuntamento le giallorosse di Alessandro Spugna (oggi è il suo compleanno, auguri), ci arrivano da prime in classifica in Serie A e con gli stessi punti dello squadrone tedesco in Europa. «Domani abbiamo una grande opportunità che noi ci siamo create, quella di avere una posizione di classifica uguale a quella del Wolfsburg e quella di poterci confrontare contro una squadra importante che ci aiuterà a che livello siamo. Dovremo affrontare la gara con spensieratezza, serenità e mettere in campo le nostre qualità sapendo di giocare con una delle squadre più forti d'Europa. Dobbiamo giocare come sappiamo, non ha senso difendere e basta. Ci farebbero male. Serve anche un poco di follia, sapendo anche che la qualificazione ce la giocheremo con le altre due».

Una Roma che vola in classifica. Una Roma che per Spugna è un «punto di partenza. Perché dopo aver vinto la Supercoppa non penso che la società si voglia accontentare. Il club è assai ambizioso. Un club che vuole rimanere in alto. E penso che per il futuro non ci sia problema per loro. Sicuramente non ce ne sarebbero per me».

Wenninger: «Vogliamo vincere»

Carina Wenninger conosce molto bene il Wolfsburg, visto che ha giocato per anni al Bayern Monaco. E alla domanda se ha dato consigli al mister su come affrontare la partita ha risposto:«Abbiamo parlato e abbiamo scherzato. Lui conosce molto bene le calciatrici, io invece ho parlato dell'atmosfera e su come loro arriveranno mentalmente alla partita». «Vogliamo vincere, anche loro hanno delle debolezze e noi dobbiamo cercare di giocare mettendo in campo quelli che sono i nostri punti di forza».