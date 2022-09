Roma, Wijnaldum alla prese con l'infortunio alla tibia: «C'è ancora tanta strada da fare»

Gini Wijnaldum non accelera i tempi: «C'è ancora tanta strada da fare, serve pazienza e procedere passo dopo passo», ha scritto il centrocampista della Roma su Instagram. Il calciatore infortunato alla tibia destra, ha scelto l’approccio alla terapia conservativa, dunque niente operazione. Nel video allegato è alle prese con un allenamento per mantenere il tono muscolare della gamba sinistra (quella sana). Il recupero non avverrà prima del 2023, quando leverà il gesso e l’osso sarà calcificato. A quel punto dovrà cominciare una vera e propria preparazione atletica prima di tornare in campo. Il prossimo check dei medici sarà un tra un mese mezzo, non parteciperà quasi sicuramente alla tournée in Giappone e tornerà a disposizione di Mourinho i primi giorni di febbraio.