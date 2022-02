La Roma ha conosciuto oggi la prossima avversaria in Europa. Il sorteggio a Nyon ha stabilito che i giallorossi di Mourinho dovranno affrontare il Vitesse. Si giocherà il 10 e 17 marzo.

