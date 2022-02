Roma, ecco il Vitesse: laboratorio di giovani accusato di essere la “succursale” del Chelsea

La Roma volerà in Olanda per gli ottavi di Conference League a affronterà il Vitesse, club fondato nel 1892 con sede nella città di Arnhem che dista un centinaio di chilometri da Amsterdam e che ha vinto nella sua storia solo una Coppa d’Olanda nel 2017. Milita in Eredivise dove al momento è sesto in classifica con 37 punti punti, a cinque di distanza dal Twente. Un club che rappresenta un laboratorio di eccellenza per i giovani campioni provenienti da importanti club europei. Lo stadio è il Gelredome e conta circa 21 mila posti a sedere, l’andata si giocherà il 10 marzo in Olanda e il ritorno il 17 marzo all’Olimpico. Nel girone di Conference League ha affrontato Mura, Rennes e Tottenham, qualificandosi al secondo posto (10 punti) e disputando il turno intermedio contro il Rapid Vienna con cui ha perso in trasferta (2-1) e vinto al ritorno in casa (2-0). Nella sua storia non ha mai affrontato la Roma e in totale ha giocato contro quattro italiane: Lazio (Europa League 2017), Inter (Coppa Uefa 200), Verona (Intertoto 1978) e Parma (Coppa Uefa 1994). L’incontro più recente è quello con i biancocelesti nel girone K della seconda competizione europea in cui la squadra allora allenata da Inzaghi, non riuscì mai a vincere riportando un pareggio (1-1) e una sconfitta (3-2). Sono otto i precedenti della Roma contro le squadre olandesi, dal 1931, anno della prima partecipazione alle coppe della Roma: quattro sfide con l’Ajax, due con il Feyenoord, due con il PSV Eindhoven. Nelle fasi a eliminazione diretta, i giallorossi sono usciti sempre qualificati al turno successivo, non ultimo nell’edizione 2020-21 dell’Europa League nei quarti di finale contro l’Ajax. In territorio olandese la Roma ha disputato 4 gare, vincendone 2 e perdendone altrettante. Il computo complessivo è di 8 gare, 3 vittorie, 3 pareggi, 2 ko.

Chi sono i giocatori del Vitesse?

Il tedesco Johannes Spors è stato direttore sportivo del Vitesse dal 1 aprile 2020 fino a dicembre 2021 quando ha deciso di trasferirsi al Genoa, nella squadra olandese è diventato il general manager più giovane a ricoprire la carica (38 anni). Aveva firmato fino a giugno 2024, ma la chiamato dei rossoblù ha dato una nuova opportunità a un dirigente che ha contribuito alla qualificazione del Vitesse in Europa League. L’allenatore è Thomas Letsch, tedesco classe ’68 ha un passato all’Austria Vienna, gioca con la difesa e un trequartista dietro le punte. Il cannoniere della squadra è il belga di origini congolesi di proprietà del Bruges Loïs Openda che ha all’attivo 16 gol coppe e campionato in 33 presenze. Restando all’attacco c’è anche Baden Frederiksen, cresciuto nelle giovanili della Juventus ha all’attivo 10 gol in 35 presenze.

Le accuse di una partnership con il Chelsea

E a proposito di giovani, il Vitesse è un club perfetto in cui farli crescere, gli ultimi esempi sono Odegaard e Mount che si sono imposti rispettivamente in Arsenal e Chelsea. Ed il club di Abramovich sarebbe legato a doppio filo con la società olandese, un rapporto del tutto informale, ma che in realtà nasconderebbe dell’altro come rivelato nel 2014 al De Telegraaf dall’ex presidente, l’imprenditore georgiano Merab Jordania: «Al Vitesse non era permesso di andare in Champions League. In inverno eravamo primi in classifica. Ma sentivamo di aver bisogno di un giocatore per andare fino in fondo, Kelvin Leerdam. Il trasferimento sembrava cosa fatta, ma improvvisamente è intervenuta Londra. Non volevano che diventassimo troppo forti». Dopo queste dichiarazioni la Federazione olandese ha aperto un'inchiesta per chiarire la struttura societaria del Vitesse e il legame con il Chelsea. Da Londra hanno sempre smentito tutto, specificando che il Vitesse è un club indipendente. Attualmente il presidente della società è l’oligarca russo Alexander Chigirinsky.