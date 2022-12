Roma, il 30 dicembre l'ultima amichevole dell'anno contro la Viterbese

Terminato il ritiro in Portogallo con un bilancio di due vittorie e una sconfitta, è scattato il "rompete le righe" per la Roma di José Mourinho. La squadra riposerà per tre giorni nel periodo natalizio, per poi tornare ad allenarsi a Trigoria lunedì 26, aspettando il rientro di Dybala che, potendo usufruire di qualche giorno di vacanza extra dopo il mondiale, non dovrebbe affacciarsi a Trigoria prima del 29. Intanto, nel primo pomeriggio è stata ufficializzata l'ultima amichevole dell'anno, prevista per il 30 dicembre. Alle 11:30 presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini la Roma sfiderà la Viterbese. Gara a porte chiuse. L'annuncio arriva direttamente dai canali social del club militante in Serie C.