Roma, Villar: «Mi piace giocare sia centrocampo che sulla trequarti. Zaniolo? Notizia molto brutta»

Gonzalo Villar si candida per un posto in mezzo al campo: «Mi piace stare sia a centrocampo che sulla trequarti, basta giocare. Forse preferisco un po’ di più a centrocampo, ma la scorsa partita ho giocato come numero 10. La partita di domenica contro il Verona sarà importante. Dal punto di vista personale cerco sempre di dare il massimo, la scorsa estate ho lavorato tanto anche con la Nazionale e mi à fiducia», ha detto lo spagnolo al termine del match amichevole vinto contro il Frosinone 4-1. L'infortunio di Zaniolo ha colto di sprovvista tutti all’interno della Roma: «Io ero a casa quando ho letto questa notizia, gli ho scritto subito e ho chiesto come stava. Per noi è stata una notizia bruttissima e speriamo che possa stare bene quanto prima».

