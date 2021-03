Roma, Villar: «Fa piacere l'interesse dell'Atletico Madrid, ma qui hanno creduto in me»

Non sarà in campo per squalifica nella partita contro il Sassuolo del 3 aprile (ore 15), ma l’ascesa di Villar è ormai un fatto che ha scavalcato anche in confini italiani. Il centrocampista acquistato dall’ex ds Petrachi nella campagna acquisti invernale del 2020, ha condotto una stagione più che positiva suscitando l’interesse di club blasonati come l’Atletico Madrid: «È sempre un piacere sapere dell’interesse di una squadra simile, ma a Roma sta andando tutto in maniera incredibile, sia a livello personale che calcistico», ha detto al programma “El Transistor” su “Onda Cero. in effetti, Villar dopo i primi mesi complicati nella Capitale per via della pandemia, è riuscito a integrarsi con facilità trovando anche l’opportunità di conoscere Francesco Totti che vorrebbe portarlo nella sua scuderia: «A Roma mi hanno mostrato un progetto molto ambizioso e si sono fidati di me come calciatore. In Spagna non mi era stato presentato alcun progetto al livello di quello della Roma, per questo ho scelto di andare in Italia. Non ho avuto modo di esordire in Liga e in Italia ho iniziato ora a farmi conoscere, capisco che in Spagna ci siano persone che non sanno nemmeno chi sono».

