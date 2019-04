Roma VIII, Salusest: «Una vittoria fondamentale»

La Roma VIII incassa la stessa vittoria della partita precedente contro lo Sporting San Cesaro. Nel match di ieri col Città di Valmontone il collettivo di Fabrizio Fiaschetti ha vinto 4-2 dando un altro buon impulso alla corsa verso la salvezza che comunque non è ancora terminata. I protagonisti dell’incontro sono stati Gianluca Salusest e Francesco Buonocore, autori di una doppietta a testa. «Abbiamo iniziato molto bene – racconta il primo – Eravamo determinati e reattivi su tutti i palloni e per 25 minuti abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano. Poi, però, ci sono stati venti minuti di difficoltà i cui ci siamo allungati e il Città di Valmontone ha approfittato di due distrazioni difensive per ribaltare il risultato. Per fortuna, prima dell’intervallo, è arrivato il fondamentale gol del 2-2 di Buonocore che ci ha rimesso in partita».

Ultimo aggiornamento: 18:13

