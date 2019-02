Roma VIII, Pizzo: «Do sempre il mio apporto alla squadra»

La Roma VIII si trova al nono posto in classifica con 23 punti frutto di sette vittorie, due pareggi e nove sconfitte. A parlare del momento della squadra ci pensa il centrocampista centrale, classe 1993, Marco Pizzo: «D’altronde qui ho cominciato a giocare a calcio all’età di cinque anni. Non ho mai cambiato club fino ad arrivare alla Juniores e tra l’altro giocando da capitano dai tempi dei Giovanissimi. Poi al momento di fare il salto in prima squadra ho deciso di cambiare aria e di provare qualche esperienza fuori, giocando per tre anni con Torre Maura e Centrosud. E tre anni fa, infine, ho fatto ritorno in questo ambiente anche per motivi lavorativi e di vicinanza al campo di allenamento. So qual è il mio ruolo all’interno di questo gruppo e, anche se lo spazio non è tantissimo, cerco di dare il mio contributo e aiutare i giovani di questa squadra a crescere».

