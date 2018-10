Roma VIII, Patrizi: «La forza di questo gruppo verrà fuori»

La Roma VIII ha ottenuto la seconda sconfitta esterna consecutiva: dopo il ko all'esordio col Novauto (3-2) ora è arrivato anche lo stop in casa del Real Montelanico per 1-0 nel campionato di Prima Categoria del girone F. Il difensore Luca Patrizi, classe 1990 racconta le fasi salienti dell'ultimo match: «Siamo andati subito sotto, ma la squadra ha reagito e ha creato alcune buone opportunità per pareggiare senza riuscire a concretizzarle, mentre i padroni di casa non sono stati quasi mai pericolosi. La nostra squadra non ha disputato una prestazione negativa e avrebbe sicuramente meritato di più». Sull'avvio di stagione: «La squadra è nuova: sono andati via alcuni validi giocatori del vecchio gruppo che avevano fatto molto bene e ne sono arrivati altri di valore e sono convinto che alla lunga la forza di questo gruppo verrà fuori».

