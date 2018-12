Roma VIII domina contro la capolista Città di Valmontone

Vittoria importante che risolleva il morale quella della Roma VIII sul campo del Città di Valmontone primo in classifica. Tre punti che permettono ai ragazzi di dimenticare l’amaro k.o. subito in casa contro il Valle Martella, ottenuti grazie alle reti di Cristelli Bandiera, Ciferri e De Palma. Match equilibrato nel primo tempo che con due espulsioni, una per parte, si sblocca solo sul finire del primo tempo con la rete messa a segno da Cristelli che manda i suoi al riposo un po’ più tranquilli. Nella ripresa la partita ha cambiato totalmente faccia con la Roma VIII che ha preso in mano le redini del gioco e ha surclassato la capolista con il definitivo 4-0. Capitolini che hanno tutte le qualità per puntare alla Promozione, vedremo se a fine stagione riusciranno in un obiettivo così importante

