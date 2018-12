Roma VIII, Di Menna: «Siamo in ripresa»

Piove sul bagnato in casa Roma VIII. Non solo la sconfitta in casa dello Sporting Cesareo per 1-0, ma ci sono da affrontare anche diversi strascichi dopo il match: le espulsioni di Patrizi e Cristelli avute nel corso della ripresa e quindi i due giocatori saranno squalificati per il match clou contro il Valle Martella. Quasi sicuramente dovrà alzare bandiera bianca anche capitan Riccardo Di Mena, vittima di un problema al ginocchio. «Purtroppo è lo stesso che mi ha creato fastidi pure nella scorsa stagione – dice il difensore centrale classe 1992 – Domenica scorsa sono andato a calciare un pallone, ho sentito dolore e mi sono dovuto fermare. Nelle prossime ore farò una risonanza magnetica che mi darà delle risposte più precise: le sensazioni non sono buone, ma speriamo non sia nulla di serio. Di Mena commenta anche l'ultimo «Abbiamo preso gol nella parte iniziale, ma non ci siamo abbattuti. Già nel primo tempo abbiamo collezionato calci d’angoli e costruito occasioni da gol interessanti, colpendo anche un palo. Nella ripresa l’atteggiamento è stato simile fino al momento della prima espulsione di Patrizi: a quel punto si è fatta ancor più dura, anche se pure dopo il mio infortunio e la seconda espulsione di Cristelli siamo rimasti in partita fino all’ultimo, rischiando il tutto per tutto alla ricerca di un pareggio che non è arrivato. Eravamo in ripresa e questa sconfitta non ci ha fatto certamente piacere».

