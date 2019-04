Roma VIII, Conte: «Dobbiamo centrare l'obiettivo della salvezza»

La Roma VIII si appresa per disputare le ultime cinque giornate di campionato. La banda di Fabrizio Fiaschetti ha ceduto il passo per 3-0 sul campo del Valle Martella secondo della classe, anche se il risultato è probabilmente eccessivo per quello che si è visto in campo come sottolinea il difensore classe 1995 Andrea Conte. «Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita e nella prima parte abbiamo giocato davvero un buon calcio. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare alcune occasioni importanti, mentre su una disattenzione abbiamo subito il gol del vantaggio del Valle Martella. Purtroppo non è la prima volta che ci capita di fare questi scivoloni che spesso ci hanno penalizzato». La Roma VIII ha provato a rimanere in partita. «Ci siamo rimessi a giocare sia nella parte finale del primo tempo sia a inizio ripresa, ma poi abbiamo subito un secondo gol davvero imbarazzante che ci ha tagliato le gambe e ha dato sicurezza al Valle Martella. Nel finale, poi, è arrivata anche la terza marcatura, ma il punteggio è sicuramente eccessivo nelle dimensioni. Non esiste che questa squadra finisca agli spareggi – dice categoricamente Conte – Dobbiamo guardare alla realtà nelle ultime cinque partite e mettere da parte tutti i problemi per centrare l’obiettivo minimo della salvezza diretta, anche in anticipo».

