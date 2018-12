Roma VIII, Ceccaroni: «Nella ripresa partita senza storia»

L'obiettivo era ripartire e lo ha fatto in maniera clamorosa per dimenticare il doloroso tonfo tra le mura amiche contro il Valle Martella. La Roma VIII è rinata nel migliore dei modi grazie al 4-0 sul campo del Città di Valmontone primo in classifica grazie alle marcature di Cristelli, Bandiera, Ciferri e De Palma. Il centrocampista Ceccaron analizza l'ultimo match: «Eravamo pronti mentalmente per affrontare la sfida sul campo della capolista. Ci aspettavamo un incontro più equilibrato e invece la sfida è stata in bilico solo nel primo tempo. Avevamo cominciato bene la sfida, ma poi l’espulsione di Buonocore per un fallo su “chiara occasione da rete” ci ha un po’ spaventato. Successivamente, però, anche il Città di Valmontone è rimasto in dieci e prima dell’intervallo è arrivato il gol del vantaggio realizzato da Cristelli che ci ha mandato al riposo decisamente più tranquilli. Poi nella ripresa si sono aperti gli spazi e di fatto non c’è stata più storia».

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA