Roma VIII, Antunes: «La vittoria è un regalo per il mio compleanno»

La sosta non ha pregiudicato minimamente il cammino della Roma VIII. La compagine di mister Fiaschetti ha ottenuto il suo secondo trionfo di fila: dopo il 2-0 sul campo del Casilina ecco che arriva il 2-1 in casa contro la Semprevisa che era la prima della classe insieme al Valle Martella prima di questo turno di campionato. L'attaccante classe 1989 Carlos Jorge Nascimento Antunes, che ha realizzato il secondo gol (ed è il anche il suo secondo sigillo in campionato) analizza l'ultimo match: «Abbiamo iniziato benissimo l’incontro, volevamo fortemente questa vittoria. Probabilmente quella contro la Semprevisa è stata la nostra miglior partita e io mi sono fatto un regalo anticipato: oggi compio 29 anni e sono contento di averlo fatto con una bella vittoria e con una mia rete, anche se è solo la seconda per il sottoscritto».

