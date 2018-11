Roma VII, Buonocore: «Il nostro gruppo è composto da ragazzi forti»

Un inizio difficile di stagione per la Roma VIII che gioca nel campionato di Prima Categoria, girone F. La squadra di mister Fiaschetti ha racimolato quattro punti in cinque partite anche se avrebbe meritato qualcosa in più in termini di punti. Ne è convinto di questo Franco Buonocore, esterno d'attacco classe 1990: «Nelle ultime due partite avremmo dovuto fare bottino pieno e invece abbiamo preso appena un punto. Col Bellegra in casa abbiamo giocato a una porta e alla fine con un tiro gli ospiti hanno vinto la partita, mentre sulla sfida pareggiata domenica a Monteporzio per 3-3 non vorrei nemmeno tornare perché ancora brucia». L'ex giocatore che ha militato nel Casilina guarda al futuro con ottimismo: «Questo è un gruppo formato da tanti ragazzi molto validi e dobbiamo continuare a pensare di poter rientrare in discorsi di vertice. Tra l’altro le altre ci “aspettano”, la classifica è corta».

