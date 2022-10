Martedì 18 Ottobre 2022, 23:24

Si è svolta oggi allo stadio Olimpico di Roma la quarta edizione del convegno ECA Youth Knowledge Exchange, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al confronto sull'evoluzione dei metodi di lavoro nella gestione dei settori giovanili tra i Club iscritti all'ECA. Si sono confrontati i rappresentanti di 60 squadre europee, tra le quali Manchester City, Manchester United, Bayern Monaco, Inter, Benfica, Sporting CP, Salisburgo e Bayer Leverkusen. Development of Youth Coaches: è questo il focus del convegno. Un tema, quello della formazione degli allenatori delle squadre giovanili, sul quale l’AS Roma ha investito molto in termini di risorse umane e non solo. Sono intervenuti il General Manager Tiago Pinto, il responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine e il Direttore Tecnico delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi. Il primo ha raccontato l’esperienza dei ragazzi seguiti nei suoi due anni di operato nella fase di transizione dalla Primavera alla prima squadra. Attorno a loro è stato creato un programma ad hoc per cui un preparatore atletico, tattico e uno psicologo facevano dei report e così da far prendere coscienza ai calciatori del salto verso la prima squadra. L’obiettivo di Vergine, invece, è spostare il focus sul giocatore rispetto alla squadra e per farlo ha deciso di implementare di 100 ore in un anno il lavoro individuale del settore giovanile. Infine, hanno partecipato Darboe, Zalewski e Bove che hanno raccontato le loro esperienze. Il tutto è possibile grazie a un tecnico della prima squadra disponibile ad accogliere i giovani e finalizzando il lavoro. E in questo José Mourinho è stato esemplare.