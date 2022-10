Roma, contro il Verona una trequarti da Champions: Zaniolo e Pellegrini a servizio di Abraham

José Mourinho torna all’antico per necessità. Gli infortuni che di fatto hanno azzerato il mercato estivo lo costringono a schierare una formazione fotocopia di quella dello scorso anno. Senza Dybala, Wijnaldum e Matic, José tornerà a due trequartisti (Zaniolo e Pellegrini) e una punta (Abraham). Un 3-4-2-1 rodato che la stagione passata ha garantito la vittoria della Conference League e in cui l’inglese ha dato il meglio sé. Non è un caso che si sia sbloccato contro l’Helsinki in cui era l’unico punto di riferimento in attacco assieme a Volpato.

Sarà così anche con il Verona, dove la trequarti avrà il compito di servirgli palloni puliti e dare fluidità alla manovra offensiva. Pellegrini tornerà più vicino alla porta in un ruolo che gli è più congeniale, oltre ai calci da fermo avrà l’opportunità di tirare da lontano e verticalizzare. Zaniolo, invece, avendo più campo davanti a sé, potrà dar vita alle incursioni palla al piede che lo caratterizzano. A consolidare il lavoro di una trequarti che ha come obiettivo finale la qualificazione in Champions sarà Abraham, alla ricerca del terzo centro in Serie A. Destino vuole che lo scorso anno sia arrivato esattamente dopo dodici giornate (con il Venezia), le stesse che avrà disputato la Roma dopo la gara di domani pomeriggio al Bentegodi.

Se il reparto offensivo sarà lo stesso dell’anno scorso, a centrocampo cambierà qualcosa perché accanto a Cristante ci sarà Camara e non Veretout ceduto in estate (Matic ha un problema al flessore sinistro). L’ascesa del guineano sta aiutando Mourinho a superare il periodo di crisi, in seconda battuta i giovani Bove e Faticanti. Sulle corsie esterne giocheranno Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, con Spinazzola ed El Shaarawy pronti a subentrare in caso di necessità. Confermata la linea difensiva con Mancini, Smalling e Ibanez.