Roma-Verona diretta live ore 20:45: Mkhitaryan di nuovo titolare. Juric lancia Lasagna

La Roma apre il girone di ritorno ospitando all'Olimpico una delle squadre più in forma del campionato: il Verona. Fonseca ritrova Mancini in difesa mentre a centrocampo Veretout affiancherà Villar. In attacco da registrare il ritorno di Mkhitaryan che insieme a Pellegrini proverà ad assistere Borja Mayoral. Nei gialloblu, Juric, decide di dar subito fiducia a Lasagna con Barak e Zaccagni alle sue spalle.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

All.: Fonseca.

VERONA: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

All.: Juric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA