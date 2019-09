Roma, Veretout: «Vincere ci dà fiducia ed è importante per il morale»

Ultimo aggiornamento: 11:08

Nonostante gli errori dell’arbitro, lain casa delnon ha perso la lucidità provandoci fino all’ultimo per trovare una preziosa vittoria che la porta nella parte alta della classifica. I giallorossi, rispetto alla scorsa stagione, hanno cambiato registro e sono apparsi più determinati anche grazie alla tenacia dei singoli. Il miglior esempio èche all’ultimo secondo ha preso palla in mezzo al campo, operando una percussione che ha innescatoe il gol di: «È una vittoria che ci dà fiducia, importante per il morale. È bello vincere all’ultimo secondo», ha detto a Roma radio l’ex Fiorentina. Il trasferimento in giallorosso rappresenta un salto di qualità: «Volevo crescere di livello e sono contento di essere qui. La telefonata di Fonseca è stata importante perché mi ha convinto, ma sarei venuto anche senza di lui. La Roma mi piace tanto, anche per i tifosi, per lo stadio e per la squadra». Dopo la mancata conferma di, serviva un calciatore con le caratteristiche di: «Mi piace dare il 100% per la squadra ed esaltare i compagni. Mi piace andare avanti, ma anche prendere la palla e far giocare gli altri. Amo anche difendere e fermare un avversario». Chiusura sull’Atalanta prossimo avversario in campionato: «È forte, hanno pareggiato all’ultimo secondo ieri. Dobbiamo fare un’altra bella partita per vincere. Ora dobbiamo lavorare e riposare, sicuramente mercoledì saremo pronti».