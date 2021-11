Roma, Veretout: «Mourinho è l'allenatore adatto per il grande progetto dei Friedkin»

«José Mourinho è un vincente, un allenatore adatto a un grande progetto come quello dei Friedkin alla Roma». L’endorsement allo Special One, dopo quello di Totti e De Rossi, arriva direttamente da Jordan Veretout, suo calciatore nella Roma e titolare inamovibile. Il francese, che ha trovato la convocazione in nazionale maggiore anche grazie al tecnico portoghese, non nasconde la stima che nutre verso di lui: «È rigoroso, ha un'esperienza incredibile. Ha vinto molto e fa desiderare a tutti di impegnarsi al 200%. Troverà le parole per invertire la rotta. A Roma c'è tanta passione: se vinci sei al top e se perdi è una tragedia. I tifosi sono la nostra forza. Sta a noi restituire loro questo supporto», ha detto in un’intervista a Le Parisien.

Veretout è arrivato alla Roma nel 2019 dopo due anni alla Fiorentina, è un giocatore che già dopo il primo anno a Trigoria è stato in grado di imporsi diventando imprescindibile sia per Fonseca sia per Mourinho: «La Serie A è dura, sia fisicamente che tatticamente. In questo momento sto giocando nella Roma nel ruolo di “sentinella” davanti alla difesa. Mi piace difendere, attaccare, pressare il portatore di palla, sono capace di segnare e di fare assist. Devo riprodurlo anche in nazionale».

Veretout: «Giocare nella Francia è magnifico. Ho realizzato il mio sogno»

E sulla selezione francese, conclude: «Giocare nella Francia è magnifico. Ho realizzato il mio sogno, è una maglia che rappresenta molto. Non c'è niente al di sopra. Giochiamo a calcio per vivere queste emozioni. Essere convocati a settembre, a ottobre e ora a novembre non è un caso. La parte più difficile sarà imporsi a lungo termine».