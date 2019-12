Roma, Veretout innamorato di Fonseca: «Ci aiuta a crescere, faremo grandi cose»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle parole disi percepisce una profonda stima per Paulo, l’allenatore che con il suo metodo ha coinvolto l’intera squadra e ricreato, dalle ceneri della scorsa stagione, un gruppo solido e coeso. Il centrocampista giallorosso arrivato dalla Fiorentina, è diventato una pedina imprescindibile nella scacchiere del portoghese che raramente ci rinuncia: «Mi piace molto il suo gioco perché è un gioco di possesso palla. Anche la sua gestione della squadra, è importante per noi. È un grande allenatore. Aiuta a crescere molto e spero che venerdì andremo a fare una grande prestazione per tutti», ha detto il francese a Sky Sport. La partita controarriva nel momento migliore di entrambe le squadre: «L’Inter è prima in classifica, noi siamo quarti. Abbiamo vinto tre partite di fila. Hanno fisico e ragazzi forti come Lautaro e Lukaku. Ci vuole fare una grande prestazione per fare un risultato positivo. Io so quello che posso fare sul campo, il massimo. Mi piace aiutare i miei compagni e voglio vincere tutte le partite. Possiamo fare delle grandi cose».