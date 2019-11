Roma, Veretout: il leone del centrocampo giallorosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un trattore, un leone. E magari qualcuno non sarà d’accordo, perché gli riviene in mente l’ultima fase della sua presenza a Roma (quella dei certificati medici), main questa splendida vittoria contro il Napoli, ci ha ricordato molto Emerson, pure lui un trattore della Roma di. Dal puma al leone, diciotto anni dopo. Ce lo ha ricordato per quel suo modo di strapparti il pallone con i denti, per quella corsa con il baricentro basso e le gambe ben piantate a terra, per quella capacità, e spontaneità, di prendersi la squadra sulle spalle. La partita perfetta quella di Jordan, forza, coraggio e un gol, arrivato in estate con un problema fisico, con quella caviglia in disordine, che gli ha rimandato l’esordio alla terza di campionato. Con lui laha pian piano cambiato marcia,ha trovato in lui il punto di riferimento di centrocampo, oltre al resto. Ora c’è quell’elemento che mancava per consolidare e completare l’ossatura della squadra che, come noto, ha storicamente bisogno di un portiere affidabile (Pau Lopez), di un attaccante moderno, capace di fare gol e di far girare la squadra (Dzeko) e, appunto, di un centrale faticatore e uomo d’ordine come Veretout. Ah, Emerson pure - come Jordan - ci ha messo un po’ per esordire con la maglia della Roma. Poi, il brasiliano ha festeggiato lo scudetto. Cosa che Veretout sogna, ma ancora non ci pensa. E per adesso è meglio così.