Roma, Veretout cardine a centrocampo. L'agente rivela: «A Gattuso piace, lo voleva al Milan»

Per una volta la fortuna non ha voltato faccia allache si è potuta assicurare un centrocampista come Jordansenza la scomoda concorrenza del. A rivelare il retroscena è l’agente del del giocatore Mario Giuffredi che in un’intervista a Radio Kiss Kiss ha rivelato come piaccia molto anche a Gennaro Gattuso, oggi allenatore del Napoli: «Quando lo stavo prendendo in procura, andai in Francia per parlare con la famiglia e chiamai Gattuso per avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, per lui è un calciatore importante. Sicuramente se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli lo avrebbe preso». A goderselo, però, è Fonseca che lo ha piazzato davanti alla difesa e non ha nessuna intenzione di farne a meno. I numeri parlano chiaro: 21 presenze, 1736 minuti giocati, in campionato è sempre partito titolare ed è il quarto calciatore più utilizzato in rosa. Un affare se si pensa che Petrachi è riuscito a prelevarlo dalla Fiorentina a “soli” 17 milioni.