Roma, c'è il Valencia per Florenzi: lui ci pensa, dopo Natale la verità

Mentre Ancelotti allontana Kean dalla Roma («È un giocatore fantastico, lo volevo a Napoli. Ha qualità top»), il Valencia prova a far lo stesso con Florenzi (foto Fraioli). Recapitata nelle ultime ore a Trigoria una Pec (mail con valore legale) nella quale il club andaluso ha richiesto il capitano. Offerta abbastanza articolata nella quale il primo step prevede il prestito oneroso. Poi è presente un diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo (16 milioni) soltanto in due casi: 1) il Valencia (ora ottavo ma a - 4 dal quarto posto) aggancia la zona Champions a fine stagione 2) La squadra allenata da Albert Celades (prossima avversaria in Champions dell’Atalanta) approda in questa edizione almeno alle semifinali. La dirigenza - con il calciatore già partito per le Maldive - ha provveduto ad avvisare il suo agente con il quale, tra Natale e Capodanno, è previsto un incontro. La sensazione è che tutto dipenda da Florenzi. L’ipotesi-Firenze s’è sgonfiata con l’esonero di Montella (ora in Viola c’è Iachini). Nonostante l’impiego nelle ultime 3 gare, Ale non ha la certezza di giocare con frequenza. E con l’Europeo in ballo, la riflessione è d’obbligo. Altre operazioni: Jesus piace al Bologna. Pastore al Lione.