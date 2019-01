Roma, vacanze nella Capitale per l'ex Alisson: «Sempre bello essere qui» Foto

Ultimo aggiornamento: 15:46

Vacanze nella Capitale per Alisson Becker, l’ex portiere della Roma ceduto in estate al Liverpool per 72 milioni di euro. Oggi l’ex romanista ha trascorso la giornata a Roma postando una sua foto su Instagram a due passi dal Colosseo: «Sempre bello essere qui», il suo commento. Sono centinaia i commenti dei tifosi che chiedono il suo ritorno in giallo rosso, altri invece non lo rimpiangono perché a difendere i pali della Roma c’è Olsen che ha saputo raccogliere l’eredità del brasiliano. Acquistato dal ds Sabatini nel 2016 dall’Internacional per appena 8 milioni, Alisson la scorsa stagione è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi con le sue parate che hanno consentito alla squadra di Di Francesco di qualificarsi in semifinale di Champions. Semifinale persa proprio contro il Liverpool, la squadra che ha acquistato il portiere garantendo a Pallotta una plusvalenza di 64 milioni.