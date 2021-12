La Roma va in vacanza: Dubai la meta più gettonata, Mourinho torna a Londra

La Roma va in vacanza per i setti giorni di stop concessi da Mourinho, la ripresa degli allenamenti è prevista per il 30 dicembre. Natale lontano dalla Capitale quasi per tutti, a partire dal blocco italiano formato da Cristante, Mancini e Pellegrini (con tanto di fisioterapista al seguito) che hanno scelto le spiagge di Dubai assieme a figli e mogli. È volato a Londra, invece, José Mourinho che per prima cosa ha visitato il negozio di gioielli della figlia Matilde, Europa anche Borja Mayoral che si è recato a Madrid assieme alla fidanzata modella Flavia Natalini.

L’attaccante ha fatto da cicerone nella Capitale spagnola tra Puerta del Sol e le strade del centro. Karsdorp ha scelto le montagne di Chamonix con la moglie Astrid incinta del suo secondogenito: «Mourinho mi rende migliore. Mi piaceva bere e uscire non succede più. Il motivo per cui sono venuto a giocare all'estero, è stato proprio per il progetto della Roma», ha detto a ELF Voetbal. Zaniolo è tornato a La Spezia, Veretout e famiglia sono volati in Francia, mentre Ibanez per il momento è rimasto a Roma. Aria di casa anche per il direttore generale Pinto che ha raggiunto la famiglia in Portogallo, così come il presidente Friedkin e suo figlio che sono tornati a Houston in attesa di rientrare nella Capitale per Milan-Roma del 6 gennaio.