Roma in vacanza: Ibanez prova l'altalena più alta del mondo

Sabato 9 Ottobre 2021, 13:28

ROMA A volte basta poco per staccare la spina. Ai "reduci" di Trigoria (con le nazionali, Mourinho non ha a disposizione ben 13 calciatori in giro per il mondo) basteranno tre giorni. Sono quelli concessi giovedì dallo Special One, in vista della ripresa fissata per lunedì. Da lì in poi non ci sarà più tempo per fermarsi: Juventus, Bodo-Glimt, Napoli, Cagliari, Milan, ancora Bodo-Glimt e Venezia. Tutto in 22 giorni. E allora tanto vale divagarsi, anche se per 72 ore o poco più. C'è chi ha scelto di restare in Italia come Zaniolo, tornato a La Spezia o Mancini che ieri sera ha trascorso una serata in compagnia con un gruppo di amici, in un noto ristorante di Firenze. Mourinho è rincasato a Londra mentre Fuzato e Ibanez, con le rispettive compagne, hanno scelto come meta Amsterdam. Qui, dopo una visita alla casa di Anna Frank, il difensore brasiliano ha optato per qualcosa di assolutamente stravagante. Insieme alla fidanzata Bruna infatti ha deciso di provare il brivido sull'altalena più alta d'Europa (costruita a 100 metri d'altezza dal suolo), l'Over the Edge, posta in cima a un grattacielo che dondola nel vuoto. Questa attrazione si trova sull’A’dam Lookout, il tetto della nuova A’dam Toren, ex sede della compagnia petrolifera Shell ed è ormai un punto di ritrovo per i turisti di tutto il mondo. Se per Tripi è stato invece il momento di festeggiare i 2 anni di fidanzamento con la giovane Michela, Villar dovrebbe esser tornato in Spagna dove ha avuto la possibilità di gustare la rinomata torta di formaggio di Alex Cordobes, per la quale addirittura a Madrid ci sono delle liste di attesa per acquistarla. Meta segreta invece per El Shaarawy che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae a bordo piscina. Destinazione Ibiza infine per Karsdorp e l'infortunato Smalling. Itinerari separati con l'inglese che su Instagram si è reso protagonista di un curioso siparietto. Ha infatti chiesto ai suoi followers di indicargli le migliori spiagge e ristoranti con menù vegano.