Roma, Under fuori almeno due settimane. Confermata la lesione al retto femorale

Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Cengiz Under almeno per le prossime due partite di campionato. L'esterno si è sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali che hanno confermato la lesione al retto femorale sinistro rimediata durante la partita contro il Torino. Si tratta dell'infortunio muscolare numero 26 in casa Roma. Under salterà sicuramente le partite contro l'Atalanta (27 gennaio), Fiorentina di Coppa Italia (30 gennaio) e Milan (3 febbraio). Possibile il suo rientro contro il Chievo (8 febbraio), ma per non correre rischi di una ricaduta è possibile che rimanga a riposo almeno fino alla gara di Champions con il Porto del 12 febbraio. Ultimo aggiornamento: 17:15