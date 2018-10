Roma, gli Under 21 sono il tesoro del futuro: Under e Kluivert gli osservati speciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando asi è insediata la proprietà americana la strategia (principale) sul mercato è rimasta sempre la stessa: ingaggiare giovani promesse a un costo concorrenziale, offrirgli un palcoscenico nazionale e internazionale dove crescere e affermarsi, venderli ricavandone una plusvalenza. È accaduto negli ultimi sette anni con calciatori come(Psg),Palmieri (Chelsea),(Tottenham),(Juventus),(Liverpool) e molti altri. Con l’arrivo die l’addio di Sabatini la strategia non è cambiata: il ds spagnolo nell’ultimo anno ha regalato a Di Francesco due calciatori che potrebbero suscitare a breve l’interesse di blasonati club europei pronti a spendere una fortuna per ingaggiarli.Il primo èprelevato dall’Istanbul Basaksehir e pagatoha già raddoppiato il suo valore grazie ai 10 gol segnati in 39 presenze. Il turco ha ampi margini di crescita e se ne sono accorti anche in Inghilterra: il Daily Mail, infatti, lo ha inserito nel “” dei miglioriinsieme con Donnarumma, Calabria, Milenkovic, Romagna, Dimarco, Chiesa, Barella, Bentancur, Cutrone e Lautaro Martinez. Se Under ha avuto tempo e spazio per dimostrare le sue qualità, Justin, arrivato a Trigoria durante lo scorso mercato estivo, sta ancora provando a emergere in una Roma partita con il piede sbagliato. L'esterno figlio d'arte è stato inserito tra i 10 candidati di France Football per la prima edizione del, ilriservato ai migliori calciatori Under 21 del mondo. Nella lista dei possibili giovani crack giallorossi rientrano anche Nicolò(19), Luca(19) e Ante(21): il centrocampista e il terzino hanno esordito in questa stagione in Champions e Serie A, la strada è ancora lunga ma i segnali sono incoraggianti. Il trequartista ex Dinamo Zagabria, invece, sta trovando alcuni ostacoli, ma la doppietta nell’amichevole di ieri contro lapotrebbe rappresentare un primo passo verso la crescita.