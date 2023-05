Roma, gli ultras incoraggiano la squadra: «Più dura è la battaglia, più grande è la vittoria»

Sale la tensione a Roma in vista della gara contro il Bayer Leverkusen, semifinale d’andata di Europa League. Nella notte è stato esposto uno striscione davanti al centro sportivo di Trigoria con un messaggio di incoraggiamento alla squadra: «Più dura è la battaglia, più grande è la vittoria. Forza Roma vinci ancora». La foto è stata postata anche da El Shaarawy su una story. Olimpico completamente sold-out (cancelli aperti dalle 16.30) e sugli spalti anche Radja Nainggolan ospite speciale del club. Non è ancora certa la presenza di Paulo Dybala, l’attaccante vorrebbe essere in campo ma il dolore alla caviglia sinistra contusa durante la partita con l’Atalanta è ancora forte. In caso di forfait spazio in attacco Abraham e Belotti (ieri si è allenato col tutore), a centrocampo Pellegrini, Bove e Matic, sulle corsie Celik-Spinazzola, mentre in difesa Cristante sarà adattato centrale con lui Mancini e Ibanez.