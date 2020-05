Ultimo aggiornamento: 23:31

«Per chi ha corso, per chi ha lottato, per chi sei morto...Roma ti rende omaggio». La Curva Sud ricorda così l’ultima partita in maglia giallorossa di De Rossi , che si è disputata esattamente un anno fa. Lo striscione è stato esposto sotto casa dell’ex capitano della Roma in pieno centro storico.