Roma, Ultimo in visita a Trigoria: abbracci e sorrisi con Totti, De Rossi e Florenzi

Ultimo aggiornamento: 15:20

La vittoria contro ilha contribuito a scacciare la crisi a Trigoria e a rasserenare gli animi di tecnico e calciatori. Ed è stato proprioa dare il via libera alla visita a Trigoria di Niccolòin arte Ultimo. Il giovane 22enne, che ha vinto il Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove proposte con il brano “Il ballo delle incertezze”, è da sempre tifoso sfegatato della Roma e questa mattina ha avuto l'opportunità di incontrare alcuni dei suoi idoli. Tra i più affezionati alle canzoni del giovane cantante romano ci sono Alessandro Florenzi, che lo conosce personalmente, ma anche di Francesco Totti (a cui ha scritto una lettera su Instagram il giorno del suo addio al calcio), Daniele De Rossi, Coric, El Shaarawy e lo stesso Di Francesco che hanno posato con lui delle foto scattate all’interno del centro sportivo. Il club gli ha regalato una maglia della Roma con ile la scritto", poi Niccolò si è messo a bordocampo a osservare l’allenamento in preparazione della complicata sfida con il Napoli di domenica sera. L’1 e il 2 novembre al Palolottomatica Ultimo terrà due concerti andati già sold out e tra gli invitati nel back stage non mancheranno di certo i calciatori giallorossi.