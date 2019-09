Roma, ufficializzato Mkhitaryan: prestito secco a 3 milioni: «Uno nuovo capitolo della mia carriera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma ha ufficializzato di aver acquistato dall’Arsenal a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Henrikh Mkhitaryan, a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro.L’accordo prevede altresì, al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile di 0,1 milioni di euro.«Arrivare in un club come la Roma è una grande opportunità, un nuovo capitolo da aprire nella mia carriera. So di che tipo di Club si tratta e sono sicuro che raggiungeremo dei grandi risultati insieme», ha dichiarato Henrikh nella sua prima intervista in giallorosso.Cresciuto nel Pyunik Yerevan, Mkhitaryan ha vissuto due esperienze in Ucraina con Metalurg e Shakhtar Donetsk prima di sbarcare in Bundesliga nel Borussia Dortmund. Nel 2016 si è trasferito in Premier League nel Manchester United per poi passare all’Arsenal nel 2018.«Mkhitaryan risponde alla nostra volontà di inserire in rosa calciatori che possano rappresentare un punto di riferimento per i più giovani e che abbiano un bagaglio tecnico tale da imporsi rapidamente nel nostro campionato», ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi sul giocatore armeno. Nella Roma indosserà la maglia numero 77.