Roma, ufficiale: Spugna ha rinnovato fino al 2023

Venerdì 3 Giugno 2022, 18:13

di Giuseppe Mustica

La Roma femminile anche la prossima stagione continuerà con Alessandro Spugna in panchina. Ufficiale il rinnovo del tecnico giallorosso che la scorsa stagione era arrivato dall'Empoli prendendo il posto di Bavagnoli. Accordo firmato fino al 30 giugno del 2023. Giusto riconoscimento a quello che è stato il lavoro del tecnico nella stagione appena andata in archivio, con un secondo posto che vale la Champions League e con una finale di Coppa Italia persa dopo aver dominato per ottanta minuti e oltre la Juventus.

«Sono molto felice di proseguire il percorso in questo club - ha detto Spugna ai canali ufficiali della Roma - senta la fiducia da parti di tutti e per questo ringrazio Bavagnoli». «Avrò la possibilità di lavorare per una società ambiziosa, che ha voglia di crescere e di rimanere al vertice del calcio italiano. La prossima sarà una stagione lunga e impegnativa, daremo il massimo».

I NUMERI: Ventitrè successi stagionali per la Roma con il tecnico in panchina, un record. Le giallorosse sono state quelle che nel girone di ritorno hanno fatto il maggior numero di punti. Infine, sono 17 le calciatrici che hanno trovato almeno un gol in questa stagione. Nessuno ha fatto meglio.

«La scelta del rinnovo è la conseguenza di quello che si è visto durante la stagione» ha invece detto Bavagnoli. «Spugna ha dimostrato di avere ottime idee e di saper condurre questo gruppo verso obiettivi importanti».