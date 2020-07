Probabili formazioni, Roma-Udinese: Mkhitaryan in dubbio, chance per Villar. Torna De Paul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonseca rischia di perdere, oltre agli squalificati Veretout e Pellegrini, anche Mkhitaryan che potrebbe non recuperare. Pronto Pastorer. In difedsa tornano i terzini Peres e Kolarov, a centrocampo chance per Villar. Perez favirto su Under che non è in condizione. Gotti ritrova la qualità di De Paul e vorrebbe dare spazio a Okaka da titolare. Basllottaggio in regia tra Walace e Jajalo.: Mirante; Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.: Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.