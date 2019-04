Roma, le pagelle: Florenzi e Pellegrini cambiano il match

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Plastico su tiraccio di Mandragora, goffo ma efficace sulle palle velenose di Okaka e D’Alessandro. La porta è salva, al di là dell’estetica, a volte rivedibile, e di qualche uscita non proprio tranquillizzante. Fortunato sul palo di De Maio.La (fascia) destra non fa proprio per lui e tra De Paul e D’Alessandro non sa a chi dare i resti, con Zaniolo che non gli dà una grossa mano. Sul finire di 1° tempo becca una bella gomitata in testa da Samir e l’ammonizione. Sofferente, esce per precauzione.Un po’ storti alcuni passaggi, anche quelli banali, ma sfiora la santificazione per alcuni interventi in extremis (quello su Lasagna al tiro è da urlo). Eroico.La pioggia e il pessimo campo lo limitano nel tocco, nei movimenti e nelle uscite. Rischia poco e tutto alla fine fila via liscio.Un paio di cross, un buon tiro su cui Musso accende il flash dei fotografi. Tiene botta nel finale.Coordina il gioco scolastico e prevedibile della Roma. Fa quel che può con la solita anima nobile e con il fisico acciaccato. Esce ancora più claudicante del solito, portandosi a casa il quarantatreesimo infortunio muscolare della stagione.Meno stantuffo (così dixit Ranieri) del solito, soffre nei duelli con i dirimpettai. Sfiora il gol di testa, nel finale riprende a correre.Non è il solito ragazzotto che si butta su ogni palla, ha il peso della diffida addosso e si nota. Sprazzi di belle giocate.Un mezzo tiro in porta, briciole di agonismo. Guizzi veri, zero. Gioca un tempo.Fa tanto lì sulla sinistra, classe, idee, assist e tiri in porta. Ma alla fine basta l’esterno di prima intenzione per Dzeko. Sì, basta quello. Meraviglioso, applausi.Dopo un primo tempo a cercar se stesso, ecco la ripresa da Dzeko: assist, gol e sorrisi. Torna l’Edin bomber e uomo squadra. Se gli allenatori lo tengono sempre in campo, o sono tutti scemi, o non hanno alternative credibili, comunque un motivo ci sarà, no?Entra subito bene: dà prova di carattere e mostra lucidità in ogni giocata, offensiva e difensiva. Prezioso.Porta qualità e un piede di velluto su ogni calcio piazzato.Entra e pensa solo ad andare al tiro. Dimostrazione che è vivo.Il gioco non è brillante, ma non gli si chiedeva questo. Il risultato, invece, è brillantissimo, anche se sofferto. La Roma è in corsa Champions, questo è ciò che gli si chiedeva.Interpretazioni pulite e puntuali.