Questa Roma è la Roma di Fonseca

Roma non si è costruita in un giorno, la Roma si sta rifacendo minuto dopo minuto, emergenza dopo emergenza, passando anche da qualche partita così e così (vedi Sampdoria). Oggi c’è la mano di Fonseca, che cambia aspetto, espressioni, ma non ha perso la testa, anzi. Sta disegnando una squadra capace - in pieno deficit di giocatori - di andare sul campo dell’Udinese, reduce dai sette gol presi a Bergamo, e fargliene altri quattro. Qui in Friuli la sua vittoria più larga, senza subire gol, e in una serata che ha rischiato di compromettersi. Fonseca ha vissuto la conversione dell’Innominato: dall’ira molto funesta del post Cagliari, alla calma del Friuli quando, con molta leggerezza, viene espulso Fazio, e lui trattiene i suoi collaboratori dalle proteste. Forse la Roma è nata proprio quel giorno, almeno nella sostanza, nel comportamento: Zaniolo non prende ammonizioni me le procura agli avversari, Pastore corre come una gazzella, Dzeko non ci vede e gioca lo stesso, Kluivert è piccolo ma sembra un gigante. La Roma gioca in dieci e sembrano dodici. Le ultime prestazioni in Europa League e le quelle di campionato, con Milan e Udinese, ci fanno capire che non siamo più a caso isolato. La Roma oggi è la Roma di Fonseca.