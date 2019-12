La Roma torna al lavoro, il primo gennaio allenamento aperto al Tre Fontane

Torna la Roma, dopo una settimana di riposo per le festività di Natale. Sulla testa le operazioni di cessione della società. A Trigoria è cominciata a prepararsi in vista delle ripresa del campionato. La squadra di Paulo Fonseca comincerà il 2020 in casa, allo stadio Olimpico, ospitando il Torino. Il primo gennaio però i tifosi giallorossi avranno già l'opportunità di tornare a vedere dal vivo i propri beniamini visto che Florenzi e compagni disputeranno un allenamento aperto al pubblico (massimo 2600 persone sulle tribune) allo stadio Tre Fontane.





