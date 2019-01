Roma, Di Francesco: faccia a faccia con la squadra a Trigoria. Il 7-1 con la Fiorentina fa il giro del mondo

Monta la rabbia tra i tifosi della Roma incolpevoli spettatori della disfatta di ieri sera in Coppa Italia contro la Fiorentina per 7-1. Questa notte la squadra è stata costretta a cambiare programma e a rientrare nella Capitale in pullman e non con il treno per evitare tensioni con gli ultras alla stazione Termini. All’arrivo al centro sportivo di Trigoria, intorno alle 00.40, la squadra è stata accolta da insulti e lancio di sassi da parte di una ventina di persone, le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa hanno evitato il peggio scortando il pullman fino all’interno del centro sportivo.



FACCIA A FACCIA - Alcuni giocatori sono rimasti a dormire al Fulvio Bernardini dato che questa mattina alle 11 è previsto il primo allenamento in vista del Milan (domenica ore 20.30). Francesco Totti e il vicepresidente Baldissoni hanno fatto il loro ingresso a Trigoria in mattinata, mentre i calciatori sono arrivati alla spicciolata tra le 9 e le 10. Poco dopo Di Francesco ha convocato la squadra per un faccia a faccia su quanto accaduto ieri: il tecnico è infuriato e vuole vederci chiaro sul blackout che ha scaraventato fuori i giallorossi dalla Coppa Italia. Tra l’altro la Juventus ha perso il quarto di finale contro l’Atalanta e sarebbero stati i bergamaschi gli avversari della Roma in semifinale. Un risultato che aumenta i rimpianti tra i tifosi.

IN BILICO - Il direttore sportivo Monchi ha confermato la fiducia nell’allenatore: «Di Francesco non è in discussione, se c’è qualcuno che rischia è il ds». In realtà sarà la partita contro i rossoneri a sancire il futuro del tecnico messo in forte dubbio dal presidente Pallotta e dal suo consulente di fiducia Franco Baldini. Il possibile successore potrebbe essere Paulo Sousa.

IL MONDO NE PARLA - La stampa mondiale ha titolato sul 7 a 1 incassato dai giallorossi: «La Fiorentina umilia la Roma», titola il Daily Mail al Mirror. In Spagna il quotidiano AS commenta l’eliminazione dalla Coppa Italia: «Sconfitta storica per la Roma, letteralmente massacrata dai viola», mentre Marca mette in dubbio il futuro dell’allenatore sulla panchina della Roma. Non viene risparmiato nemmeno il presidente Pallotta per quanto accaduto durante il mercato estivo: «I giallorossi si trovano a dover lottare in una stagione cominciata con la vendita dei giocatori che rappresentavano l’ossatura della squadra», si legge su Sports Illustrated. Il riferimento è ad Alisson, Nainggolan e Strootman.

KOLAROV NEL MIRINO - Dopo la risposta piccata di Kolarov a un tifoso che gli chiedeva di svegliarsi («Sveglia tua madre»), il serbo è nel mirino dei tifosi della Roma che hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram: «Giocatore discreto, piccolo uomo. Rispetta i tifosi», «Come ti permetti? Ci sono persone che buttano soldi per venire a vedere le partite», «Devi chiedere scusa, meritate solo indifferenza», «Invece di insultare i tifosi comincia a buttare il sangue per la maglia». Trend simile anche nelle radio locali, qualcuno ha provato a spostare l’attenzione sul sconfitta della Juventus a Bergamo, ma con scarso successo.

