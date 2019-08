Roma, Petrachi sale con i bonus per avere Alderweireld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amichevole di ieri, al netto del successo, conferma l’esigenza di acquistare un centrale difensivo. Fazio, soprattutto nel primo tempo, è apparso costantemente in difficoltà e la giustificazione della preparazione, regge sino ad un certo punto. La Roma ha bisogno di un titolare. Petrachi lo sa, per questo motivo nelle prossime ore proverà ad insistere per Alderweireld. Per accorciare la distanza tra la richiesta del Tottenham (28) e l’offerta giallorossa (20), il ds salentino è disposto ad inserire qualche bonus in più. In questa fase della trattativa, sono gli agenti del belga (con il quale c’è già l’intesa per un triennale più l’opzione per un’altra stagione) che stanno trattando per conto dei giallorossi. Bisogna però fare in fretta perché ormai mancano soltanto 4 giorni alla chiusura del mercato in Premier. Un’ulteriore accelerazione potrebbe arrivare dalla cessione di Defrel. Già domani, la volontà è di chiudere un’operazione avviata da tempo con il Cagliari: 15 milioni la valutazione complessiva per l’attaccante francese (3 per il prestito e 12 per il riscatto). Intanto la grande prova di Dzeko a Lille, permette alla Roma di accantonare, almeno per il momento, la questione-centravanti. Anche perché, visto che la giostra dei numeri 9 tarda a mettersi in moto, Petrachi si ritrova in una posizione di forza (con l’Inter) e non esclude di tenersi il bosniaco. Poco importa se poi sarà costretto a perderlo tra un anno a parametro zero. Ipotesi, quella della permanenza, che appare ancora remota ma che ora va inserita almeno tra le possibilità.