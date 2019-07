Ecco la formazione della Roma, che sta per affrontare il Trastevere, in occasione della seconda amichevole stagionale. Mancini è in panchina, Florenzi ancora "alto". L'undici di Fonseca: Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder Antonucci, Florenzi; Dzeko





