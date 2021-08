Roma-Trabzonspor, probabili formazioni e dove vederla in TV e in diretta streaming

Giovedì 26 Agosto 2021, 14:02

La Roma, alle 19, ospita il Trabzonspor per il ritorno dei playoff di Conference League, la neonata competizione della Uefa. Gli uomini di José Mourinho, forti del 2-1 rimediato a Trebisonda, che ha segnato anche il debutto sulla panchina dei giallorossi per il tecnico portoghese, ce la metteranno tutta per andare avanti nel torneo, non nascondendo neanche i sogni di portare a casa la coppa. Allo stadio Olimpico è tutto pronto, con tantissimi biglietti venduti, resta solo da capire chi scenderà in campo per le due squadre.

Roma-Trabzonspor, le probabili formazioni

L'allenatore della Roma, Mourinho, si presenterà in campo con la formazione tipo, privata ovviamente di Leonardo Spinazzola e Chris Smalling, ancora out per una lesione muscolare. A differenza dell'andata, il tecnico portoghese potrà contare sul nuovo acquisto Tammy Abraham in attacco, preferito a Shomurodov, che in Turchia aveva segnato il gol del definitivo 2-1 per i giallorossi.

Avci, mister del Trabzonspor, scenderà all'Olimpico con l'obiettivo di ribaltare la gara dell'andata e quindi schiererà i migliori, gli stessi che per quasi tutta la partita avevano dato del filo da torcere ai capitolini. In campo, come sempre, anche i due ex del match, Bruno Peres e Gervinho, e due vecchie conoscenze del nostro campionato, come l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik e il centrale difensivo della Fiorentina Hugo. Partirà dalla panchina Cornelius.

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibañez, 5 Viña; 4 Cristante, 17 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham. All. Mourinho.

TRABZONSPOR (4-3-3): 1 Cakir; 33 Peres, 32 Edgar Ie, 13 Hugo, 99 Asan; 17 Hamsik, 5 Ozdemir, 11 Bakasetas; 27 Gervinho, 21 Djaniny, 9 Nwakaeme. All.: Avci

Roma-Trabzonspor, dove vederla in tv e in diretta streaming

La gara tra Roma e Trabzonspor, in programma alle ore 19, sarà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming da SkyGo, Now e i profili YouTube, Facebook e Twitter del club giallorosso.